Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Décès à Uashat : la mère dévoile les circonstances

Une photo de Kateri Michel a circulé sur les réseaux sociaux. Une personne l’a photographié le matin où elle a été retrouvée. Le bas du corps dénudé, les bras semi-levés, faisant croire qu’elle s’est débattue. L’image a semé l’émoi dans la communauté.

Le ministre Fitzgibbon s’intéresse à l’apatite et à Mine Arnaud

Le sujet de l’apatite revient dans les discussions et n’est pas étranger au ministre Pierre Fitzgibbon, qui admet porter une certaine attention au marché à l’heure actuelle.

Des artistes d’ici au Festival d’été de Québec

C’était jour de dévoilement de la programmation 2024 du Festival d’été de Québec le 20 mars. Au-delà des grosses têtes d’affiche que sont notamment Nickelback, The Offsprings et Mötley Crüe, on retrouve des noms bien connus des Nord-Côtiers.

Sans garderies des médecins menacent de quitter Sept-Îles

Dans une lettre transmise à la direction générale de l’Hôpital de Sept-Îles, le 12 octobre dernier, neuf médecins-chefs de départements et deux pédiatres sonnent l’alarme quant aux problèmes occasionnés par les difficultés d’accès aux services de garde. Par le fait même, ils mentionnent leur indignation face à l’absence de proactivité des autorités dans ce domaine.

Six cas de tuberculose actifs sur la Côte-Nord

La Direction de santé publique de la Côte-Nord mène des enquêtes épidémiologiques tandis que six cas de tuberculoses sont présentement actifs dans la région.

375 000$ à Alpha Lira pour l’intégration des immigrants

La ministre de l’Immigration était de passage à Sept-Îles pour annoncer une aide financière au Centre Alpha Lira pour le soutenir dans sa mission d’intégration et de rétention des nouveaux arrivants sur la Côte-Nord.

Guerre des stupéfiants : un Baie-Comois arrêté à Toronto

La Sûreté du Québec a confirmé l’arrestation de Bryan Moreau-Gignac, originaire de Baie-Comeau, le 21 mars à Toronto. Le jeune homme de 25 ans est soupçonné d’être un proche de Dave «Pic» Turmel, tête dirigeante du groupe criminel Blood Family Mafia (BFM).

Réduction de services pour les enfants à l’Hôpital de Sept-Îles

Le manque de personnel infirmier force une fois de plus la réduction des services au centre-mère enfant de l’Hôpital de Sept-Îles, et ce, pour une durée indéterminée.