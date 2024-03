Six cas de tuberculose actifs sur la Côte-Nord

La Direction de santé publique de la Côte-Nord mène des enquêtes épidémiologiques tandis que six cas de tuberculoses sont présentement actifs dans la région.

On remarque un retour de la maladie sur le territoire, depuis 2019.

Les principaux symptômes sont une toux qui dure plus de trois semaines accompagnée de crachats, fièvre et grande fatigue. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort si elle n’est pas traitée, selon Santé Canada.

Il y a deux versions de la tuberculose : l’infection tuberculeuse latente et la tuberculose active.

Dans le premier cas, la personne est infectée par le microbe, mais celui-ci est dormant. Il n’y a alors pas de symptôme et pas de risque de contagions. Dans 90 %, l’infection restera latente et ça n’ira pas plus loin.

Dans le second cas, les symptômes apparaissent après que le système immunitaire d’une personne infectée n’ait pu se défendre adéquatement. Lorsqu’une personne atteinte de la tuberculose pulmonaire tousse et éternue, elle projette des microbes dans l’air. D’autres personnes peuvent s’infecter en inspirant ces microbes.

La majorité des 13 cas déclarés dans la dernière année sur la Côte-Nord sont dus à « la réactivation de la Mycobactérie chez des personnes ayant été exposé par le passé », explique le CISSS de la Côte-Nord.

Sur les six cas en cours, deux sont répertoriés dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

« La Direction de santé publique travaille étroitement avec la communauté pour réaliser les enquêtes épidémiologiques et déployer un plan d’élimination de la tuberculose. La collaboration est excellente », indique-t-on.

L’enquête vise à identifier les cas de tuberculose, à les isoler et à les traiter. On veut aussi identifier et dépister les contacts dans le but de diagnostiquer la tuberculose latente et les traiter pour éviter la réactivation.