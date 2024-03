Des artistes d’ici au Festival d’été de Québec

C’était jour de dévoilement de la programmation 2024 du Festival d’été de Québec (FEQ) en ce 20 mars. Au-delà des grosses têtes d’affiche que sont notamment Nickelback, The Offsprings et Mötley Crüe, on retrouve des noms bien connus des Nord-Côtiers.

La musique autochtone occupera la scène du Parc de la Francophonie pour assurément deux spectacles. Matiu s’y produira le 5 juillet et le groupe Maten le 14 juillet.

Maten, qui précédera Marie-Annick Lépine (Cowboys Fringants) et Michel Rivard, en sera à une première au FEQ.

« On est super content d’être là. C’est un honneur de joueur pour eux (Festival d’été de Québec) sachant que tout le monde veut y être. On est content de ce qu’on vit, mais aussi pour les artistes autochtones en général. On a la place qu’on mérite et ça nous rend fiers », souligne Mathieu Mckenzie, membre du groupe de Mani-utenam.