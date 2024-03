Deux Nord-Côtiers participent à une émission de rénovation

Le couple formé de Jessie Tremblay St-Pierre et Jaquelin Tremblay, tous deux natifs de la Haute-Côte-Nord, mais résidents de Baie-Comeau, tentera de remporter une maison neuve de 700 000 $ à l’émission Le grand chantier RONA, diffusée sur les ondes de Noovo.

Ils font partie des 12 couples qui s’affrontent dans cette téléréalité de rénovation animée par Marie-Lyne Joncas. Les émissions seront diffusées dès le 1er avril du lundi au jeudi à 19 h 30.

« Alors que l’accès à la propriété est de plus en plus difficile, 12 couples s’affrontent dans une compétition de rénovation pour réaliser leur plus grand rêve : devenir propriétaires », décrit la production sur le site Web de Noovo.

Les participants auront 10 semaines pour se dépasser et remporter une maison neuve complètement aménagée.