Une collision entre deux véhicules est survenue mardi matin à l’intersection du boulevard Laure et de la rue Mgr-Blanche à Sept-Îles. La Sûreté du Québec confirme qu’il s’agit d’un accident mineur.

La circulation a été affecté pendant un certain moment dans le secteur. Il n’était pas possible de circuler sur le boulevard Laure en direction est entre la rue Maltais et la rue Mgr-Blanche.