Toujours incapable de rejoindre le 911 sur la 138 en Minganie

Une femme et ses deux enfants ont été incapables de rejoindre le 911, après un accident survenu sur la route 138, en Minganie. L’histoire se répète.

Près de deux ans après une annonce de fonds destinés à élargir le réseau cellulaire de 175 kilomètres en Minganie, rien n’a changé.

Marianne Landry et ses deux filles de 13 et 4 ans, résidentes de Kegaska, ont eu toute une frousse le 27 avril, sur la route 138, près de la rivière Bouleau.

« J’ai mis mon clignotant pour aviser la van derrière moi que j’allais tourner, mais celui-ci a cru que je voulais le laisser passer », raconte Marianne Landry. « Quand je me suis apprêtée à tourner, il m’a rentré dedans et nous a carrément traînés sur le bord de la route. »

Heureusement, personne n’a été blessé gravement. Toutefois, le manque de réseau cellulaire a compliqué la situation.

« Nous avons dû attendre plus de 2 h 30 avant d’avoir la police et de l’aide, car il n’y a pas de réseau dans ce secteur », dit-elle. « J’ai trouvé ça épouvantable d’attendre aussi longtemps dans une situation comme ça, avec des enfants traumatisés et d’être là laissés à nous-même. »

Elle s’estime chanceuse que personne n’avait de blessure grave.

« On serait mortes. »

Marianne Landry trouve déplorable qu’en 2024, dans une ère aussi technologique, qu’il soit impossible de rejoindre le 911.

« Au moins, avec les satellites ou les technologies on devrait avoir accès au 911 », dit-elle. « Ça nous fait réaliser à quel point on est en manque de services et qu’il faut que quelque chose change. »

Du réseau pour 2027

En septembre 2022, le CRTC avait débloqué un montant de 2,4 millions pour élargir le réseau cellulaire de 175 kilomètres en Minganie. En mai 2023, TELUS avait annoncé 5 millions pour bonifier le réseau 5G sur la Côte-Nord, incluant la Minganie.

« Ce projet fait suite à un investissement conjoint de TELUS, du Gouvernement du Québec et du CRTC », a précisé Camille Finnegan, porte-parole de TELUS.

Dans le cadre de ce projet comportant neuf sites, un seul a été mis en place, soit celui près du Lac Daigle, où une tour a été installée. « D’autres sites seront en activité en cours d’année et les travaux se poursuivront avant 2025 », dit Mme Finnegan.

Plusieurs étapes sont nécessaires avant la construction des tours. Il faut choisir et acquérir des terrains, puis faire des consultations publiques au besoin. Ensuite viennent les travaux préparatoires, afin d’assurer la construction sécuritaire des infrastructures. TELUS, qui a reçu les premiers fonds il y a près de deux ans pour la réalisation du projet, n’a pas été en mesure de préciser au Journal l’échéancier des travaux.

« Nous sommes à finaliser les plans de déploiement et prévoyons communiquer davantage de détails, au cours des prochaines semaines », a répondu par courriel Camille Finnegan.

Le 10 avril dernier, Québec annonçait un investissement de 170 millions pour construire 100 sites cellulaires dans la province, incluant la Côte-Nord. Ce projet pourrait prendre un bon moment avant d’être fonctionnel, puisque le gouvernement n’en est qu’à la planification des travaux. La construction de cette centaine de sites devra passer par le même cheminement que le projet cité précédemment.

« Les conventions qui ont été signées avec les entreprises bénéficiaires des subventions prévoient que l’ensemble des sites doivent, en principe, être livrés au plus tard le 31 décembre 2026 », mentionne le ministère des Finances.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, qui a mené plusieurs batailles pour obtenir du réseau cellulaire dans ce secteur, mentionne qu’il arrive que des gens lui en parlent et fassent part de leurs inquiétudes quant à leur sécurité.

« J’espère que les travaux pour mettre en place les infrastructures nécessaires se poursuivront, selon les calendriers actuellement prévus, sinon avant, pour mettre fin à ces inquiétudes », dit-elle.

En mai 2022, Valéry Belisle blessée (fracture d’une vertèbre) dans une sortie de route sur la 138 a dû marcher pour trouver du réseau pour rejoindre le 911. Photo courtoisie