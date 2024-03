206 126 $ pour 12 projets destinés aux aînés de la Côte-Nord

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés financera 12 projets sur la Côte-Nord pour un total de 206 126 $ cette année.

Les municipalités, organismes communautaires, organismes à but non lucratif, MRC, écoles et établissements de santé ont eu l’occasion de déposer des projets qui favorisent l’inclusion sociale et l’engagement des aînés. Un maximum de 25 000 $ par initiative peut être octroyé par ce programme du gouvernement du Canada.

« Je tiens à remercier toutes les organisations qui ont déposé des projets afin de garder les aînés de la Côte-Nord actifs, tout en contribuant à briser leur isolement. J’ai déjà hâte de voir émerger ces projets dans nos communautés », souligne la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

Voici la liste des projets retenus

Cercle des Fermières de Forestville : achat de matériel de tissage et organisation d’une fête à l’occasion du 70e anniversaire. 24 667 $

Fabrique de la Paroisse St-Luc : rénovation du plancher de la salle communautaire et achat d’un système de sonorisation. 14 917 $

Cercle des Fermières de Saint-Paul-du-Nord de Longue-Rive: organisation d’activités intergénérationnelles de tissage. 5 420 $

Corporation B.E.S.T – Golf de Tadoussac : aménagement d’une aire de pratique et organisation d’une activité hommage aux bénévoles. 4 500 $

Club FADOQ de Longue-Rive : modification des installations pour pouvoir accueillir des activités d’échanges entre les jeunes et les aînés. 13 682 $

Comité des bénévoles de Sacré-Cœur : organisation de repas communautaires et d’activités thématiques pour les aînés. 14 400 $

L’Espoir de Shelna : installation d’une rampe d’accès extérieure. 25 000 $

Centre d’action bénévole de la Minganie : mise en place de séances d’accompagnement administratif et d’aide informatique aux aînés. 15 750 $

Cercle des Fermières de Sept-Îles : installation d’une thermopompe et achat de matériel pour le local. 19 970 $

Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan : organisation de conférences et d’ateliers sur la sécurité financière, les nouvelles technologies et la transmission du savoir entrepreneurial. 25 000 $

Cercle des Fermières d’Havre-Saint-Pierre : rénovation du local et achat d’équipements de tissage. 17 820 $