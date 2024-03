Jérémy Dumais, grand gagnant de Secondaire en spectacles de Jean-du-Nord/Manikoutai

Jérémy Dumais a retenu l’attention lors de la Finale locale de Secondaire en spectacles pour l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. L’élève en secondaire 1 a non seulement décroché la première place, mais il a aussi été le coup de cœur du public.

Celui qui a interprété Une armée dans ma voix a son billet pour la finale régionale qui aura lieu les 5 et 6 avril à Havre-Saint-Pierre. Jérémy Dumais s’est aussi vu remettre une bourse de la Fondation Guillaume Tremblay. Rémi Chassé, participant à La Voix 2014 et auteur et chanteur de la chanson choisie par le jeune de l’école Jean-du-Nord, a même publié la vidéo de la performance du Septilien sur son Instagram en le félicitant. Louis-Jean Cormier lui a également donné de bons commentaires.

Les deux autres artistes qui ont aussi leur place pour la régionale sont Amy Depont avec son interprétation de Effet de masse de Maëlle ainsi que Gabrielle Rowsell avec son interprétation de Il m’a montré à Yodler de Guylaine Tanguay.

Pas moins de 24 élèves ont pris part à l’édition 2024 de Secondaire en spectacles pour Jean-du-Nord/Manikoutai, dont huit numéros en concours et autant en hors-concours (élèves ayant leur bal en même temps que le Panquébécois). Le groupe Septentrione, en volet hors-concours, a reçu une bourse de la Fondation Guillaume Tremblay.

« Tout le monde était solide. Ma meilleure cuvée à date », a fait savoir la coordonnatrice, Geneviève Pelletier.

« Beaucoup de variétés, de la danse, de l’humour et du chant. Mes animateurs (Maygane Anctil, Ariel Auger, Benoit Tanguay et Iisack Bineau-Beaumont, qui a dû remplacer la veille Raphaël Lavoie qui était malade) étaient sur la coche ».

Les jeunes qui ont occupé les rôles d’animateurs, maître de cérémonie, journalistes et techniciens lors de l’événement du 13 mars pourraient fort bien collaborer à l’étape régionale.

Amy Depont, qui a interprété Effet de masse de Maëlle, s’est classée deuxième. Photo courtoisie