Un projet né d’Espace-K Théâtre se concrétisera au Grand Théâtre de Québec

Une résidence de création pour s’éveiller à différentes formes d’art a été réalisée en 2022 en Basse-Côte-Nord. Deux ans plus tard, le projet artistique né de la compagnie professionnelle de théâtre de Baie-Comeau, a pris de l’ampleur et sera présenté au Grand Théâtre de Québec pour trois représentations.

Désirant mélanger leurs deux forces, soit la musique classique et le jeu, les Nord-Côtiers Benoit Gauthier et Josée Girard ont eu l’idée de créer une œuvre multidisciplinaire. La faisant vivre lors de cette même semaine de création, ils se sont inspirés du conte musical Histoire de Babar, le petit éléphant de Jean de Brunhoff et de Francis Poulenc. Les deux artistes de la Côte-Nord ont exploré l’univers de ce petit éléphant orphelin.

Au terme de cette résidence, l’œuvre a été adaptée pour un public actuel et pour tous les âges. « Initialement, Babar naît de notre volonté que la musique serve le théâtre, la littérature et les illustrations et vice-versa », affirment d’un commun accord les deux responsables.

Selon Mme Girard, ce spectacle multidisciplinaire pourrait voir le jour en territoire Nord-Côtier, mais il est encore impossible de le confirmer.

Il sera présenté au Grand Théâtre de Québec les 17-18 et 19 mars.