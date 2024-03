Baisse d’une subvention : le Vieux-Quai en fête revoit ses plans pour la zone familiale

En raison d’une diminution de la contribution de la Ville de Sept-Îles, le Vieux-Quai en fête est dans l’obligation de revoir ses plans pour sa zone familiale.

La Ville de Sept-Îles a diminué sa subvention de 35 000$ par rapport à l’an dernier pour le VQEF. Elle est passée de 85 000$ à 50 000$, a-t-on appris lors de la séance du conseil du 26 février.

L’organisation avait déjà des contrats signés avec les artistes.Elle ne pouvait donc pas toucher à cet aspect du Festival. Pour combler ce manque à gagner, elle doit donc revoir certaines activités pour la zone familiale.

« Afin de ne pas tomber dans le rouge, la zone familiale devra écoper un peu », affirme Christophe James, coordonnateur pour le VQEF. « Ça devrait être équivalent ou un petit peu plus petit que l’an dernier. C’est plus des nouveautés qu’on aurait voulu introduire cette année à la zone familiale pour le 30e qu’on ne pourra pas », ajoute-t-il.

Il se veut toutefois rassurant en disant que grâce à l’appui du Port de Sept-Îles et du Club Optimiste de Sept-Îles, le VQEF pourra tout de même offrir des activités captivantes et gratuites pour tous.

Le VQEF voulait ramener une Fête de la Saint-Jean à Sept-Îles. Cet événement avait pour but de célébrer les artistes locaux et créer un moment rassembleur pour nos communautés. Toutefois, la coupure de subvention force son annulation. Le comité a toutefois espoir de réaliser cet événement dans le futur.

Une 30e édition

Malgré cet inconvénient, rien n’empêchera les amateurs de musique de venir s’amuser pour cette 30e édition du VQEF qui se déroulera du 11 au 14 juillet 2024

Encore cette année, le comité organisateur a voulu une programmation musicale diversifiée pour ainsi satisfaire le plus de gens possible.

« On veut avoir une assez grande diversité de choix musicaux pour répondre au plus de goûts possible. Par exemple, cette année on répond à une demande qu’on avait par le passé qui est pour de la musique métal avec le «cover band» de Metallica, Alcoholica », dit M. James.

Programmation musicale pour la 30e édition du Vieux-Quai en Fête

Après un premier essai concluant l’an dernier, le bracelet connecté est de retour. Cette innovation a permis d’améliorer la fluidité au niveau des transactions.

Dans un souci d’accessibilité au VQEF, il y aura une prévente exclusive de passeports à seulement 65$ sur vqef.ca jusqu’au 12 mars, avant le passage à la tarification régulière de 75$. Dans les prochaines semaines, les billets à la journée seront disponibles à 30$, et l’entrée reste gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet.

« On est dans une période qui n’est pas facile pour tout le monde au niveau économique, mais notre Festival est accessible. On a voulu maintenir nos tarifications de l’an dernier pour que le plus de gens puissent venir profiter des spectacles. On a plein de beaux artistes à venir voir », conclut Christophe James.