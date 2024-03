Québec veut créer le parc national des Dunes-de-Tadoussac

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charrette et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, annoncent l’intention du gouvernement de créer le nouveau parc national des Dunes-de-Tadoussac.

Le projet de ce futur parc national vise un secteur de 6,5 km2 situé le long du littoral de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC La Haute-Côte-Nord. « En plus de répondre en priorité à une vocation de conservation, il aurait pour mission de mettre en valeur ce riche territoire naturel et de favoriser son accès par le public », écrit-on dans un communiqué.

Les élus signalent également que le site « reconnu pour ses paysages remarquables semblables à de grandes dunes et pour les points de vue exceptionnels qu’il offre sur l’estuaire jouit aussi d’une reconnaissance internationale pour l’observation des oiseaux, dont certaines espèces à statut précaire comme le faucon pèlerin et le pygargue à tête blanche ».

Comme le prévoit le processus de création d’un parc national, le projet sera soumis à des audiences publiques tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui en a reçu le mandat.

Le communiqué signale aussi que le site présente un fort potentiel archéologique et récréotouristique qui pourrait être mis en valeur dans le futur parc national. Le projet s’appuie sur l’ensemble des connaissances disponibles sur le sujet et tient compte à la fois des attraits du milieu, des contraintes du territoire et des éléments naturels à conserver.

La Société des établissements de plein air du Québec a élaboré le concept d’aménagement qui vise à rendre accessible le territoire pour la pratique d’activités orientées vers la découverte, tout en assurant la protection de ses éléments naturels.

La Municipalité de Tadoussac et ses citoyens ont contribué à l’élaboration du plan d’aménagement du futur parc national. Des discussions ont aussi eu lieu avec la Première Nation des Innus Essipit tout au long du processus de manière à prendre en compte leurs préoccupations. Des organismes de la région ont également été consultés.

Les modalités de participation à l’audience publique seront diffusées par le BAPE prochainement. Son mandat prévoit le dépôt d’un rapport d’audience au plus tard le 16 août 2024.