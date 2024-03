Les jeunes étudiants pourraient gagner une bourse de la Fondation Desjardins

À partir d’aujourd’hui le 1er mars, les étudiants en formation professionnelle, collégiale et universitaire de Charlevoix et de partout au Québec peuvent déposer leur candidature avoir la chance de gagner des bourses d’études Desjardins.

Les bourses de 1 000 $ à 5 000 $ selon le niveau scolaire, sont proposées aux jeunes qui font preuve de persévérance ou d’engagement dans leur parcours. Ils doivent se distinguer autrement que par leurs résultats académiques.

Elles peuvent fournir un coup de pouce financier pour les jeunes et ainsi faire une différence dans leur parcours.

« Les jeunes qui sont au postsecondaire en ce moment ont traversé un sérieux nombre d’embûches ces dernières années. Entre l’école à distance, la perte de repères et de services et maintenant une hausse significative du coût de la vie qui les impacte durement…. Et malgré tout ça ils persévèrent, ils foncent vers leurs rêves et ils se donnent à 200% pour atteindre leurs objectifs. C’est pour ça que c’est tellement important d’être là pour eux, de les appuyer non seulement financièrement, mais aussi en leur disant haut et fort qu’on croit en eux, en leurs capacités et leurs ambitions », explique Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins, dans un communiqué.

Cette année, un montant total de 2,8 M$ sera attribué parmi les jeunes du Québec et de l’Ontario. Les étudiants ont jusqu’au 31 mars pour faire parvenir leur candidature. Pour obtenir plus de détails ou déposer votre candidature, suivez ce lien