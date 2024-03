Vers l’agrandissement du Café-Théâtre le Graffiti en 2025

Il y a du progrès pour l’agrandissement et la réfection du Café-théâtre le Graffiti à Port-Cartier, sur la planche à dessin depuis 10 ans.

La Ville de Port-Cartier veut procéder à l’étape des plans et devis pour les travaux d’agrandissement et de réfection de l’édifice. À cet effet, une motion a été déposée lors de la séance du conseil du 11 mars, pour décréter un emprunt de 458 025 $ pour la réalisation de cette étape.

« Le projet avance et c’est toujours dans notre intention d’agrandir le Café-théâtre le Graffiti. On veut aller de l’avant, parce que le bâtiment est dû pour un entretien majeur », affirme le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Une fois l’étape des plans et devis complétée, la Ville pourra aller en appel d’offres. Le projet est estimé à quelques millions de dollars. Une aide financière de Québec sera nécessaire pour sa réalisation.

L’agrandissement du Café-théâtre Graffiti ne vise pas à augmenter le nombre de places. Il a plutôt pour objectif d’offrir plus d’espaces pour l’arrière-scène et les coulisses. L’entreposage de matériels sera plus facile. M. Thibault espère que les travaux auront lieu en 2025.