Décès à Uashat : le coroner enquête

Le Bureau du coroner mène une enquête entourant le décès d’une femme retrouvée derrière l’école Manikanetish, le 13 mars.

L’événement a causé l’émoi au sein de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, la semaine dernière. ITUM a mis en place une cellule de crise. De l’aide psychosociale pour les employés de l’école et pour les étudiants a été déployée.

L’identité de la femme retrouvée a été confirmée par le Bureau du coroner, chargé de mener une investigation. Il s’agit de Kateri Dominique Michel, 42 ans.

« Le coroner a pour fonctions de rechercher l’identité de la personne décédée, la date et le lieu du décès, les causes probables du décès et les circonstances entourant le décès. Il a aussi le pouvoir, au terme de son investigation, et s’il le juge nécessaire, de formuler des recommandations, qui sont des mesures préventives qui visent à protéger la vie humaine et éviter des décès dans des circonstances semblables », a indiqué le Bureau du coroner, sans vouloir fournir d’informations au sujet de la cause probable et des circonstances du décès de la femme.

« Le processus d’investigation est confidentiel jusqu’à la diffusion de son rapport final », a-t-on précisé.

En 2022-2023, le délai moyen de production de rapport par le Bureau du coroner a été de 9 mois.