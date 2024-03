Caribou: Steven Guilbault veut que Québec dépose sa stratégie d’ici le 1er mai

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, intime le gouvernement Legault de déposer sa stratégie de protection du caribou d’ici le 1er mai, sans quoi le dossier pourrait retomber entre ses mains.

Dans une lettre datée du 14 mars, M. Guilbeault s’est dit «très préoccupé» par les retards dans la publication de la stratégie, qui devait d’abord être déposée l’année dernière.

En entrevue avec La Presse Canadienne il y a près de deux semaines, le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, n’avait pu donner de date ou d’échéancier précis pour le dépôt de la stratégie.

Il ne s’était pas non plus engagé à publier le document avant la prochaine saison des incendies de forêt.

Dans sa missive, le ministre Guilbeault souligne que s’il conclut prochainement que l’espèce est en menace imminente pour sa survie, il pourrait prendre un décret pour la protéger.

«Dans le cas où je recommanderais un décret d’urgence, je vous rappelle qu’une stratégie publiée, ou l’absence d’une telle stratégie, pourrait influencer les délibérations du gouverneur en conseil dans sa décision d’accepter ou non ma recommandation», prévient-il.

Le ministre souligne par ailleurs que des pourparlers en vue d’une collaboration ne pourront pas avoir lieu sans la publication d’une stratégie de la part de Québec.

La population de caribous est en déclin au Québec depuis plusieurs années. L’exploitation forestière est la principale cause de cette précarité, en raison notamment des chemins forestiers qui détruisent l’habitat et favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou comme l’ours et le loup.

En août 2022, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards avait déposé un rapport auprès du gouvernement, dans lequel elle soulignait qu’il y a «urgence d’agir» et qu’il fallait «procéder le plus rapidement possible à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de protection et de rétablissement du caribou forestier».

Il ne resterait plus que 5252 caribous forestiers ou montagnards au Québec.