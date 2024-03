Fermeture de la bibliothèque L.-A.-Santerre à Sept-Îles : un comptoir de prêt temporaire sera ouvert

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles sera fermée au public à compter du mardi 12 mars en raison de travaux pour réparer le système de chauffage.

En décembre 2022, un important dégât d’eau dans la bibliothèque était survenu à cause d’un bris au système de chauffage. Une fois la pièce endommagée remplacée et le système fonctionnel, des travaux de plâtrage et de peinture seront requis pour remettre le tout en état et pouvoir accueillir à nouveau le public.

Malgré cette fermeture qui durera le temps des travaux, environ deux mois, les services de la bibliothèque seront encore disponibles. Dès mercredi, un comptoir de prêt sera ouvert dans la salle L’aquilon. Le public pourra y accéder à partir du Centre socio-récréatif pour y emprunter ou y retourner des livres.

Le comptoir temporaire de prêt sera ouvert du lundi au vendredi de midi à 18 h, et le samedi et dimanche, de 9 h à 17 h.

De plus, toutes les activités organisées qui se déroulent à la bibliothèque seront maintenues, mais elles seront déplacées dans d’autres locaux.

«L’équipe de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre invite les usagers à consulter le catalogue en ligne pour faire une recherche dans la collection de livres et de documents, et à utiliser le service de prêt sur réservation. Les informations se trouvent sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles à l’adresse septiles.ca.»