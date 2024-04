Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Moisie-Nipissis renaît de ses cendres

Après que les chalets aient été rasés lors des feux de forêt de l’été dernier, la Pourvoirie Moisie-Nipissis affiche déjà complet pour le mois de juin. Il reste quelques places pour juillet.

Le CISSS achète l’hôtel de ville de Sept-Îles pour 18,5M$

Après des années de tergiversation, le dossier de l’hôtel de ville de Sept-Îles est enfin réglé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte‑Nord fera l’acquisition du terrain pour la somme de 18,5 M$.

Une fermeture définitive pour Les 3 Barils

C’est dans un restaurant désert que Daniel Larrivée a demandé à rencontrer le journal Le Manic, vivant ainsi ses derniers instants dans son entreprise, une institution de la restauration à Baie-Comeau.

La Ville de Sept-Îles prendra possession du projet de développement domiciliaire Holliday

Face au manque d’avancement dans le projet de développement domiciliaire Holliday, la Ville de Sept-Îles prend les grands moyens et entreprend un processus d’expropriation.

Le ministre Lafrenière n’a pas dit son dernier mot

Pessamit n’était qu’une première étape dans le plan d’action du ministre Ian Lafrenière. De passage à Essipit le 20 avril, il promet d’autres surprises « à court terme ».

Pas de crevettes au souper du Tournoi Orange Alouette

Il n’y aura pas de crevettes au traditionnel souper du samedi soir au Tournoi de volleyball Orange Alouette, une première en 43 ans d’existence.

Des aînés veulent rester à Port-Cartier

Face au manque de logements et à l’absence d’une résidence pour personnes âgées (RPA) à Port-Cartier, plusieurs aînés se voient forcés de quitter la ville dans laquelle ils résident depuis des décennies.

Violence à Sept-Îles : Claude Poirier s’attend à une riposte des Hells Angels

La guerre de territoire pour le trafic de stupéfiants continue d’être à l’origine d’événements violents sur la Côte-Nord. Le sentiment de sécurité des citoyens diminue, tandis que les balles perdues et les erreurs se multiplient. Pour le chroniqueur judiciaire Claude Poirier, la solution pour un retour au calme passera immanquablement par les tribunaux.

Personnel de soutien scolaire | Plus de 504 démissions en cinq ans sur la Côte-Nord

On compte plus de 504 démissions du personnel de soutien dans les centres de services scolaire de la Côte-Nord. La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) appelle à une action urgente du ministre de l’Éducation, pour résoudre cette crise.

Hockey Senior AA | Le portrait restera le même

Il y a déjà un peu plus d’un mois que la dernière saison de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est terminée. Sans pour autant avoir tenu de réunion officielle, les responsables des quatre équipes ont déjà échangé en vue de la prochaine saison. Il n’est pas question de plus de matchs ni de plus d’équipes.

De plus en plus de garderies en milieu de travail sur la Côte-Nord

Les garderies en milieu communautaire gagnent en popularité dans quelques régions du Québec. La Côte-Nord en compte déjà quatre, une autre ouvrira sous peu et des entreprises souhaitent emboîter le pas. Avec cette formule, tout le monde est gagnant.

C’est parti pour la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord !

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) est officiellement ouvert depuis 9h jeudi, à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles.