Le CISSS de la Côte-Nord achète l’hôtel de ville de Sept-Îles pour 18,5M$

Après des années de tergiversation, le dossier de l’hôtel de ville de Sept-Îles est enfin réglé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte‑Nord fera l’acquisition du terrain pour la somme de 18,5 M$.

Le maire Denis Miousse arrive ainsi à régler cette épineuse question, là où ses deux prédécesseurs n’ont pas réussi. Il qualifie cette annonce « d’historique ».

« C’est une page de notre histoire municipale qui est sur le point de se tourner », affirme le maire et ex-président du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord.

La Municipalité estime qu’il s’agit d’un bon accord au niveau financier. Avec la contribution du CISSS, le coût assumé par les Septiliens pour la construction d’un nouvel hôtel de ville est estimé à 14,5 M$. La rénovation de l’actuel bâtiment est évaluée à 14,1 M$.

« Dans le cadre de nos négociations avec le CISSS, on tentait d’aller chercher la différence entre le coût d’un nouvel hôtel de ville et le coût de rénovation de l’actuel hôtel de ville. Donc, sensiblement pour le même prix, on aura un nouvel édifice plus accessible et plus fonctionnel », affirme la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Avec le terrain de l’hôtel de ville, le CISSS pourra construire de nouveaux espaces de stationnement. Pour son projet d’agrandissement, l’établissement de santé viendra éliminer 124 places au coin de la rue Père-Divet et de l’avenue De Quen. Le CISSS estime ses besoins entre 150 et 250 places de stationnement.

La déconstruction de l’hôtel de ville est prévue pour l’automne 2025. La Ville aura la charge des travaux, mais les coûts sont inclus dans l’entente avec le CISSS. Ils sont estimés à 1 M$. Un montant est prévu en cas de dépassement de coût.

On parle de déconstruction et non de démolition, tient à préciser l’administration municipale.

« Si on utilise le mot déconstruction, ce n’est pas parce qu’on veut éviter le mot démolition. Cela veut dire que c’est un démantèlement suivant les principes d’écoresponsabilité, qui vise le réemploi ou le recyclage de différentes composantes », dit Mme Lauzon.

Denis Miousse, maire de Sept-Îles, et Catherine Lauzon, directrice générale de la Ville de Sept-Îles, ont procédé à l’annonce de la vente de l’hôtel de ville le 22 avril.

La vente du parc des aînés, situé face à l’hôtel de ville, avait été évoquée afin de créer des espaces de stationnements. Il ne sera pas vendu. Toutefois, il sera loué au CISSS de la Côte-Nord pour la durée des travaux d’agrandissement de l’Hôpital. On y installera des roulottes de chantier ainsi que le stationnement des travailleurs. Le CISSS sera responsable de la remise en état du parc, à la fin des travaux.

Nouvel hôtel de ville

Avec la « déconstruction » de l’actuel hôtel de ville, un nouveau bâtiment sera nécessaire. Il sera construit sur le boulevard Laure, derrière le Centre socio-récréatif.

La confection des plans et devis sera effectuée à partir de l’été 2024. La construction du nouveau bâtiment est prévue du printemps 2026 à l’été 2027.

Les terrains de tennis présents seront relocalisés derrière l’aréna Guy-Carbonneau. Le nouveau skatepark sera aussi installé à cet endroit.

Afin que les adeptes de tennis ne soient pas privés d’une saison d’activités, les terrains seront construits à l’été 2025.

Tous les travaux incluant la démolition sont estimés à 33 M$. Avec l’entente signée avec le CISSS, le coût revient à 14,5 M$ pour les citoyens de Sept-Îles. La Municipalité déposera aussi une demande de subvention au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales du gouvernement du Québec. Une aide d’environ 4,5 M$ est espérée.

Durant les travaux, les services municipaux devront être relocalisés de façon temporaire. Des discussions sont en cours, pour s’installer dans des locaux de l’édifice Place Sept-Îles. Les coûts de relocalisation seront remboursés à la Ville de Sept-Îles par le CISSS.

Si tout se déroule comme prévu, il est possible que la construction du nouvel hôtel de ville et d’un nouvel aréna se chevauche. On assure qu’il sera possible de réaliser les deux chantiers en même temps, malgré leur proximité.

Séance du conseil

La vente de l’hôtel de ville a été annoncée lors de la séance du conseil du 22 avril. Près d’une trentaine de citoyens étaient présents dans la salle pour l’occasion. Lorsque le montant de 18,5 M a été révélé, certains ont applaudi.

Trois anciens maires de Sept-Îles, Serge Lévesque, Ghislain Lévesque et Steeve Beaupré ont assisté à la séance. Le maire Denis Miousse a souligné leur présence.

« [ Ils] ont travaillé sur ce dossier et leur présence aujourd’hui témoigne de leur support avec la décision du conseil actuel », a dit M. Miousse.