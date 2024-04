Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : quand chaque journée compte

Albertine Turbis rêve de jouer Amazing Grace sur son petit orgue électronique dans sa grande chambre lumineuse de la Maison des aînés d’Havre-Saint-Pierre. La femme de 91 ans pense à « ses dernières années » et garde espoir qu’elle pourra les vivre autrement que dans son « garde-robe » du Foyer.

Paul Brisson, un pilier des médias au Québec, est décédé

Le fondateur des Éditions Nordiques, Paul Brisson, est décédé mardi. Ce pilier du monde des médias aura laissé sa marque au Québec.

Le Salon du livre de la Côte-Nord dévoile sa programmation

C’est sur la thématique « Livresse » que le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) présentera sa 40e édition. Cette édition anniversaire déborde de nouveautés et comprend une programmation diversifiée qui saura plaire à tous. Plus de 230 animations, 350 séances de dédicaces et 17 grands entretiens sont prévues à l’horaire.

« Le but n’était pas bon » – Stéphane Auger, Hockey Québec

Le Mikun de Uashat mak Mani-utenam M15 B devra certainement vivre avec sa défaite controversée en finale des Championnats régionaux de hockey mineur. Ancien arbitre de la LNH et maintenant directeur exécutif aux opérations hockey à Hockey Québec, Stéphane Auger a fait savoir au Nord-Côtier que le but n’était pas bon.

Le Festival de la bière Côte-Nord prend une pause en 2024

La programmation estivale des événements n’inclura pas le Festival de la bière Côte-Nord cette année. Le comité organisateur a pris la décision, après mûre réflexion, de revoir la formule du festival, qui prendra donc une pause en 2024.

Le F.-A.-Gauthier est en arrêt pour un mois

Un arrêt technique est prévu pour le traversier NM F.-A.-Gauthier entre Matane et la Côte-Nord, du 6 avril jusqu’à la mi-mai. C’est le NM Saaremaa I qui prendra la relève pendant ce temps.