Le Mikun de Uashat mak Mani-utenam M15 B devra certainement vivre avec sa défaite controversée en finale des Championnats régionaux de hockey mineur. Ancien arbitre de la LNH et maintenant directeur exécutif aux opérations hockey à Hockey Québec, Stéphane Auger a fait savoir au Nord-Côtier que le but n’était pas bon.

L’homme qui a officié près de 750 matchs dans la LNH a pris le temps d’analyser les vidéos acheminés à son organisation pour le match entre le Mikun de Uashat mak Mani-utenam et les Vikings de Baie-Comeau.

À la lumière du rapport et de ce qu’il a vu, le but n’était pas bon, le protêt non recevable et l’arbitre n’a pas fait usage d’une force excessive.

« Si on se base sur la règle du jeu, l’arbitre a sifflé, car il ne voyait plus la rondelle. Et le sifflet est bien avant le but. Il a fait la procédure qu’il fallait. Comme arbitre, on ne veut pas ça (perdre la rondelle de vue), mais ce sont des choses qui arrivent “, a indiqué Stéphane Auger, à qui ce genre de situation s’est déjà produite.

Par rapport à la situation de l’arbitre adulte qui aurait usé d’autorité pour retenir un joueur du Mikun au sol, le directeur exécutif aux opérations hockey à Hockey Québec assure qu’avec ce qu’il a vu et eu comme rapport concernant l’intervention de l’arbitre qu’ « il n’y a pas eu de force excessive de l’officiel et, que dans les circonstances, il a fait ce qu’il a pu. Selon la vidéo, il a fait du mieux qu’il pouvait pour assurer la sécurité des joueurs. »

M. Auger déplore les incidents qui se sont produits, tout en pouvant comprendre la réaction des parents. Il espère un retour au calme pour être capable d’avancer avec les associations.

Pour ce qui est du protêt rejeté rapidement par l’organisation des Championnats régionaux, M. Auger indique qu’un jugement d’un officiel ne peut être pris en considération « pour savoir si on examine ou pas ».