Des patineuses de Port-Cartier s’illustrent en compétition à Matane

Des jeunes du Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier étaient en compétition pour une dernière fois lors de la fin de semaine de Pâques.

Elles étaient sept de Port-Cartier à la Compétition Invitation Riotel de Matane.

Anne-Marie Jean et Jessyann Losier ont toutes deux remporté une médaille dans la catégorie STAR 4, moins de 13 ans, gagnant respectivement l’or et le bronze. Elles ont aussi patiné dans la catégorie STAR 5, moins de 13 ans, se classant troisième et sixième.

« Anne-Marie et Jessyann essayaient pour la première fois la catégorie STAR 5 et elles ont très bien relevé le défi », a fait savoir l’entraîneure-chef du Club de Port-Cartier, Alyson Thibault.

Jade Thibault-Gauthier a aussi décroché une médaille d’or avec sa première place sur huit patineuses de la catégorie STAR 5, plus de 13 ans.

Alexane Mignault a terminé au pied du podium avec sa quatrième place en STAR 6. À sa première expérience chez les STAR 7, elle a pris la sixième position.

Alexane Mignault et Jade Thibault-Gauthier ont aussi fait équipe aux couleurs de Mario et Luigi, étant décorées de la médaille de bronze en STAR 6.

Les autres résultats des Rhapsodies de Port-Cartier à la compétition de Matane sont un ruban d’or pour Makenzie Gionet (star 2), un ruban d’argent pour Dalia Parent (STAR 3) et un ruban de bronze pour Laeticia Girard-Therriault (Relève).