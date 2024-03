Des plans pour un 30 logements à Port-Cartier

Sur la table à dessin depuis plus de deux ans, l’Office municipal d’habitation (OMH) de Port-Cartier ne se laisse pas abattre par les obstacles et a toujours l’intention de construire un immeuble de 30 unités de logement.

Depuis 2021, l’organisation est à pied d’œuvre pour faire voir le jour à ces nouveaux logements. À l’époque, l’OMH de Port-Cartier avait appliqué pour le Programme AccèsLogis, mais n’avait pas été retenu. Il se tourne maintenant vers le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ).

Pour la directrice de l’OMH de Port-Cartier, il ne fait pas de doute qu’il y a un besoin pour la construction de nouveaux logements.

« Il y a eu des obstacles, mais on est déterminé à réaliser le projet dans le contexte de pénurie de logements qu’on vit actuellement », affirme Asmaa Essalhi.

L’OMH de Port-Cartier gère 150 logements et n’est pas en mesure de répondre à toutes les demandes qu’elle reçoit.

« On trouve cela triste de ne pas être capable de répondre aux besoins, parce que ce sont parfois des personnes qui sont dans la rue, qui sont vulnérables, ou qui ont des problèmes de santé physique ou mentale », dit-elle.

Le but du projet est principalement d’offrir des logements pour les personnes âgées de 55 ans et plus. C’est actuellement ce type de clientèle qu’on retrouve le plus sur la liste d’attente de l’OMH de Port-Cartier.

D’ailleurs, ce sont des logements de type 3 1/2 et 4 1/2 qui sont visés pour l’immeuble à construire. Mme Essalhi explique que des logements pour personnes seules sont nécessaires.

Actuellement, l’OMH de Port-Cartier est à l’étape des plans et devis préliminaires. À titre de comparatif, elle soulève le projet de 60 logements de CODELO, à Sept-Îles. Ces derniers font un copier-coller d’un projet déjà fait, ce qui permet d’accélérer les démarches, étant donné que l’étape des plans et devis n’est pas nécessaire. Dans le cas de Port-Cartier, il faut passer par cette procédure.

« On est en début de projet. Je ne suis pas capable de vous donner un échéancier précis, mais on espère avoir la confirmation de tous les bailleurs de fonds pour pouvoir construire en 2025 », affirme la directrice de l’OMH de Port-Cartier.

Appui de la Ville

En novembre 2023, la Ville de Port-Cartier a renouvelé son appui au projet, lors de l’adoption d’une résolution à une séance du conseil. La Municipalité s’est également engagée à fournir un terrain pour l’immeuble à logements. Il est situé sur la rue de la Rivière.

La Ville se dit aussi prête à attribuer un congé de taxes pour une période de 35 ans.

Cette contribution de la Municipalité est nécessaire à la réalisation du projet. Pour obtenir l’appui financier du gouvernement du Québec via le PHAQ, il faut que la Ville confirme une aide financière équivalente à 40 % du projet.

Selon Mme Essalhi, le projet est évalué à 13 M$.

« C’est un projet qui va permettre de libérer d’autres logements et peut-être, favoriser l’accueil de travailleurs à Port-Cartier. De cette façon, on va contribuer au développement économique de la Ville et au moins, réduire l’impact de la crise du logement qui est un frein à la croissance de Port-Cartier », conclut Mme Essalhi.