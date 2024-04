Le Salon du livre de la Côte-Nord dévoile sa programmation

C’est sur la thématique « Livresse » que le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) présentera sa 40e édition. Cette édition anniversaire déborde de nouveautés et comprend une programmation diversifiée qui saura plaire à tous. Plus de 230 animations, 350 séances de dédicaces et 17 grands entretiens sont prévues à l’horaire.

Le SLCN qui aura comme président d’honneur Zachary Richard comprend un nombre record d’animations cette année puisque plus de 230 animations sont prévues.

De plus, une trentaine d’écoles de la Côte-Nord soit 2700 jeunes bénéficieront d’au total 127 rencontres avec un auteur. La tournée littéraire jeunesse compte 17 auteurs dont Melissa Mollen Dupuis, Richard Petit, Tristan Demers, Patrick Blanchette, André-Anne Chevrier.

Lors de cette édition, 84 auteurs, dont 24 provenant de la Côte-Nord seront présents. Parmi ces auteurs, Valérie Chevalier, Simon Rousseau, Patrick Sénécal, Élisa Gravel, seront de l’événement.

La traditionnelle soirée de littérature grivoise, le conte en pyjama (Nutshimit), les grands entretiens, les tables rondes, les séances de dédicaces et la remise du prix littéraire Myriam Caron seront de nouveau au programme. Quatre lancements de livres sont aussi à l’horaire.

Nouveauté

Cette édition du SLCN sera riche en nouveauté. Une zone Manga sera dédiée aux petites BD japonaises. Plusieurs activités y sont prévues telles que l’initiation à la calligraphie chinoise ou à l’origami.

Un Quiz Québec 80, un Quiz littéraire et un match d’impro spécial SLCN sont des activités à l’horaire. Un Duel des poètes est aussi prévu. Ceux-ci se livreront un combat amical sous forme de joutes oratoires.

Aluminerie Alouette mets à la disposition des visiteurs le Mur de la créativité où le public pourra y partager ses souvenirs et rencontres coups de cœur de 40 dernières années. Que ce soit par un dessin, un poème ou quelques phrases, tout sera permis.

Un volet dédié aux professionnels fait partie des nouveautés. Les bibliothécaires — et autres travailleurs du domaine pourront faire du réseautage, participer à des échanges stimulants, le tout ayant pour but de bonifier leurs connaissances.

La programmation complète est disponible sur le site web du SLCN. Vous pouvez vous procurer des billets journaliers et pour les activités hors les murs via la billetterie en ligne.

Le SLCN de se déroulera du 25 au 28 avril à l’aréna Guy Carbonneau.