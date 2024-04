Le Bella Desgagnés amorce une nouvelle saison

Le Bella Desgagnés a recommencé ses opérations le lundi 1er avril afin d’assurer la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord et de l’île d’Anticosti.

Arrivé le 2 avril à Sept-Îles, il devrait reprendre la mer pour se rendre à Port-Menier d’ici la fin de la journée. Il ira ensuite en direction d’Havre-Saint-Pierre, ainsi que la Basse-Côte-Nord.

Le Bella Desgagnés avait effectué son dernier voyage au début de mois de février avant de prendre une pause hivernale.

Relais Nordik, l’entreprise propriétaire du Bella Desgagnés, assure le transport de passagers et de marchandises, véhicules compris, pour répondre aux besoins des communautés éloignées et isolées de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.