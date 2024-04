Consultation du Port de Sept-Îles : des idées qui inspireront la suite

À la suite de son appel à la population de l’automne dernier, le Port de Sept-Îles assure après analyse que les suggestions citoyennes seront prises en compte et qu’il s’en inspirera dans ses projets de développements.

Des annonces seront faites dans les prochains mois, assure le Port.

« On parle de construction d’envergure qui va vraiment venir embellir le terrain et rejoindre les concepts proposés dans la consultation », dit Frédérick Jolicoeur-Tétreault, directeur des communications pour le Port de Sept-Îles.

Rappelons que le Port avait lancé une consultation l’automne dernier, intitulé « Ré-imaginez le cœur de Sept-Îles », pour recueillir les préoccupations, les suggestions et les différentes visions des citoyens.

Au total, la plateforme a enregistré 6819 visiteurs. Ils ont généré 729 votes sur les 55 projets soumis.

« Ce qu’on retient, c’est vraiment la grande participation. On a été surpris, mais d’un autre côté, on n’est pas surpris que les gens soient concernés et aient un intérêt pour le développement du territoire riverain de la baie de Sept-Îles », affirme le directeur des communications pour le Port de Sept-Îles.

La consultation a mis en évidence plusieurs axes prioritaires : la valorisation de l’espace urbain et naturel, le développement culturel et artistique, la sensibilisation à l’environnement et à la durabilité, le renforcement du tourisme et des loisirs ainsi que l’amélioration des infrastructures et services publics.

« Notre objectif est d’intégrer un maximum d’éléments et de concepts soumis par la population dans nos projets d’aménagement », expliquent le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon et le président du conseil d’administration, Bernard Lynch.

Pour ce qui est du bâtiment de l’ancienne Cage aux sports de l’avenue Arnaud, qui a été au cœur de plusieurs suggestions de la consultation, la démolition devrait bientôt avoir lieu. Pour l’instant, le Port envisage une installation transitoire, qui permettrait aux gens d’accéder à ce lieu. Par la suite, il proposera un projet à plus long terme.

Une démarche à poursuivre

Pour le Port, l’établissement d’un dialogue entre lui et la population est un objectif à poursuivre.

« La consultation, c’était vraiment une bonne façon de marquer cette nouvelle vision, de vouloir se rapprocher de la communauté et que celle-ci ressente qu’elle a une influence et qu’on est à son écoute », exprime M. Jolicoeur-Tétrault.

Le Port souhaite poursuivre cette collaboration dans le futur.