La Ville de Sept-Îles prendra possession du projet de développement domiciliaire Holliday

Face au manque d’avancement dans le projet de développement domiciliaire Holliday, la Ville de Sept-Îles prend les grands moyens et entreprend un processus d’expropriation.

La Ville souhaite donc devenir propriétaire du terrain dans le secteur de Sainte-Famille afin de devenir lui-même le promoteur de ce projet.

« C’est un terrain que ça fait longtemps qu’on attend [pour le développement domiciliaire]. On a eu des discussions avec les promoteurs dans les dernières semaines et mois pour faire avancer le projet. On a aussi eu des discussions pour que la ville fasse l’acquisition du terrain pour faire le développement elle-même », indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Elle ajoute que la Municipalité veut être proactive dans le dossier de création de logements. Ainsi, la Ville entreprend des démarches d’expropriation.

Depuis plusieurs années, deux promoteurs, François Turmel et Régis Bouchard, tentaient de créer un nouveau développement domiciliaire dans ce secteur.

La raison que la Ville doit procéder par expropriation est que les deux partis n’arrivent pas à s’entendre sur le montant exact pour l’achat. La Ville s’est toutefois dite prête à conclure une entente de gré à gré. Le montant offert avoisine les 1,5M$.

Le projet développement domiciliaire qui était présenté prévoyait la construction d’environ 400 terrains en quatre phases.