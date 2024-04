C’est parti pour la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord !

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) est officiellement ouvert depuis 9h jeudi, à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles.

Pour l’édition anniversaire, on prévoit plus de 230 animations, 350 séances de dédicaces et 17 grands entretiens à l’horaire.

Les écoles de la Côte-Nord vivent déjà l’expérience du SLCN, puisqu’elles ont eu la chance de rencontrer des auteurs qui ont animé des ateliers en classe cette semaine. Mais dès jeudi, plus de 2 000 élèves du primaire et du secondaire se déplaceront avec leurs enseignants pour visiter les kiosques et découvrir plein de nouveaux livres.

Le SLCN se poursuit jusqu’au 28 avril. La programmation complète est disponible sur le site web du SLCN. Il est possible de se procurer des billets journaliers et pour les activités hors les murs via la billetterie en ligne.