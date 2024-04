Pas de crevettes au souper du Tournoi Orange Alouette

Il n’y aura pas de crevettes au traditionnel souper du samedi soir au Tournoi de volleyball Orange Alouette, une première en 43 ans d’existence.

Ce sera la fin d’une longue histoire avec l’édition qui pointe au calendrier du 2 au 5 mai.

D’aussi loin qu’il se souvienne, Jeannot Vich, président du comité, mentionne que les crevettes ont toujours été présentes au Tournoi Orange, et ce dès la première édition en 1979. Elles faisaient partie du souper/soirée dansante.

« C’était original et reconnu pour ici », dit-il.

Il n’y aura pas de ce petit crustacé fort délecté par les participants pour leur soirée exclusive à l’aréna Guy Carbonneau, le 4 mai. Face à la diminution impressionnante des stocks, les quotas de pêche à la crevette ont drastiquement baissé en 2024, entraînant une hausse des prix et une rareté du produit.

« En février, on n’a pas eu le choix de statuer à savoir si on patientait et qu’on attendait de voir ce qui allait se passer avec la nature, ou si on y allait avec un autre élément pour le souper », mentionne le président du comité organisateur.

Le prix de la crevette n’a pas pesé dans la balance. La décision s’est arrêtée sur la rareté et l’accessibilité pour la période, a-t-il assuré.

Le choix a été de se tourner vers un autre plan.

« C’est la fin d’une tradition, ce n’est pas notre choix. À choisir, on aurait continué », ajoute-t-il.

Les milliers de volleyeuses et volleyeuses pourront se régaler de bol-repas.

Les chances de revoir ce crustacé dans les plats au traditionnel souper du samedi sont donc minces, avec la tangente que prend l’industrie de la crevette.

L’organisation du Tournoi Orange Alouette se questionnera pour le souper du samedi pour les prochaines éditions. Jeannot Vich assure cependant que ça fait partie du folklore de l’événement, au même titre que les oranges.

« Tout ça, ça fait partie de la qualité de l’accueil qu’on offre aux participants. »