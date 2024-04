Drakkar : Félix Gagnon, le meilleur attaquant défensif de la LHJMQ

Félix Gagnon, du Drakkar de Baie-Comeau, remporte le Trophée Guy-Carbonneau à titre de meilleur attaquant défensif de la ligue.



À sa quatrième saison à Baie-Comeau, Félix Gagnon a été utilisé à toutes les sauces par l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire. Fréquemment employé en désavantage numérique, il a dominé la ligue avec quatre mentions d’aide en pareilles circonstances.

Il a également fini au premier rang du circuit avec une efficacité de 64% au cercle des mises au jeu, remportant 882 (2e) de ses 1378 duels (3e). Le tout, en enregistrant 58 points (21-37) et un différentiel de +43, le septième plus élevé de la ligue.



Les deux autres finalistes étaient Nikita Prishchepov des Tigres de Victoriaville et Anthony Turcotte des Huskies de Rouyn-Noranda.