Près de 5 000$ pour le Septilien Martin Roy

C’est la dernière journée de la Classique du Printemps dans les arénas Guy Carbonneau et Conrad-Parent de Sept-Îles. Les gagnants du Tome 14 de ce tournoi de hockey pour adultes seront connus en fin de journée.

Vendredi soir, l’organisation a procédé à son ouverture officielle. Au-delà de la mise au jeu protocolaire, il y a eu la remise de montants à l’endroit de Martin Roy, devenu paraplégique en janvier 2022. Les sommes amassées lui permettront de se procurer un VertaCat pour renouer avec son sport, le golf.

La Classique du Printemps et ses responsables Bobby Vachon et Yannick Landry ont contribué pour 1 500$, tout comme ceux du Tournoi Fred Chiasson. Quant aux formations Senior des Basques de Sept-Îles et des Gaulois de Port-Cartier, elles ont chacune donné 500$. Maxi Sept-Îles a offert 710$.