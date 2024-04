La Classique du Printemps de Sept-Îles lance sa 14e édition

La Classique du Printemps s’empare des arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles pour quatre jours dès ce soir (11 avril). Son Tome 14 rassemblera tout près de 40 équipes, 38 pour être plus précis. Elles débarquent d’un peu partout sur la côte, mais aussi d’ailleurs au Québec, et même de l’Ontario, pour quatre jours de hockey.

Outre la soixantaine de matchs à l’horaire jusqu’à dimanche dans les classes Inter, Participation, Amical et Vétérans, il y aura l’ouverture officielle vendredi, avant la partie de 20h, dans l’ancien Palais des Sports.

Ce sera d’ailleurs l’occasion pour l’organisation de la Classique ainsi que celles du Tournoi Fred Chiasson, des Basques Senior AA et des Gaulois de Port-Cartier de remettre leur contribution au Septilien Martin Roy dans son projet d’acquérir un VertaCat pour paragolfeur.

Le public et les hockeyeurs sont également invités à donner.

Par ailleurs, en plus du social dans les deux arénas, joueurs et spectateurs sont attendus pour une soirée festive à La Compagnie samedi. Étienne Cotton et Louis Del Vecchio seront là en musique.