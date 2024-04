Drakkar : Julien Paillé sera-t-il le joueur le plus gentilhomme?

La LHJMQ poursuit sa remise virtuelle des honneurs individuels lors des Rondelles d’Or avec le Trophée Frank-J.-Selke, remis au Joueur le plus gentilhomme, tout en étant efficace. Parmi les finalistes, on retrouve Julien Paillé du Drakkar de Baie-Comeau.



À Baie-Comeau, Paillé en était à sa première saison complète dans la LHJMQ, après un passage de 15 matchs à Gatineau il y a deux ans. Il a aidé le Drakkar à remporter le championnat de la saison régulière grâce à un total de 27 buts et 26 passes pour 53 points, au sixième rang des marqueurs du club.

« Ses 27 buts lui ont valu la troisième position, à égalité avec le capitaine Isaac Dufort. Auteur d’un différentiel de +24, Paillé n’a passé que 12 minutes au banc des pénalités », indique la LHJMQ, par voie communiqué.

Deux autres joueurs sont en lice pour ce trophée, soit Justin Larose des Tigres de Victoriaville et Preston Lounsbury des Wildcats de Moncton.

Le gagnant sera dévoilé demain.