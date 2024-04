Conversion de l’église Saint-Alexandre : l’inflation frappe de plein fouet

Voilà maintenant près de quatre ans que le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier met tout en œuvre pour déménager dans l’ancienne église Sainte-Alexandre, mais les ravages de l’inflation sur les coûts de construction ébranlent le projet.

À la fin de l’année 2023, le CAB de Port-Cartier a lancé le processus d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de réfection de l’ancien bâtiment religieux. Les soumissions reçues ont démontré que la valeur du projet était beaucoup plus élevée que ce à quoi l’organisme s’attendait.

« On partait en 2021 à un budget de 4,6 M$ et maintenant, on parle d’un projet d’environ 9 M$ », décrit la directrice du CAB de Port-Cartier, Laurencia Bond. C’est la rareté de la main-d’œuvre et la hausse des coûts dans la construction qui sont en cause.

En avril 2023, l’organisme croyait avoir complété son financement avoisinant les 4,6 M$.

Parmi les entités qui avaient déjà confirmé leur contribution, on retrouve notamment le gouvernement du Québec (2,1 M$), la Société du Plan Nord (1,2 M$), ArcelorMittal (600 000 $), le Mouvement Desjardins (300 000 $) et Aluminerie Alouette (150 000 $).

Face à la hausse des coûts, le CAB de Port-Cartier retourne à la recherche de financement, notamment auprès du conseil du patrimoine religieux, qui est le principal bailleur de fonds, via le gouvernement du Québec.

« On va attendre la réponse qui pourrait arriver cet été, mais c’est sûr que les délais pour rénovations sont reportés, parce qu’il faut attendre la confirmation du budget », affirme Mme Bond.

Elle ajoute que des demandes seront aussi transmises à des entreprises de la MRC de Sept-Rivières, pour trouver le financement. Le CAB de Port-Cartier espère pouvoir lancer la réfection avant la fin de l’année 2024.

Des travaux effectués

Même si le projet de réfection est à l’arrêt, des travaux de démolition et de désamiantage ont déjà eu lieu. Le bâtiment est donc prêt pour la prochaine phase des travaux.

Rappelons qu’en déménageant à l’ancienne église Sainte-Alexandre, le CAB de Port-Cartier aura beaucoup plus d’espace pour sa mission et cela facilitera ses opérations. Les nouveaux locaux permettront aussi l’implantation d’un service de comptoir alimentaire.

Le projet comprend également la construction d’une salle multifonctionnelle. Celle-ci sera dans l’actuelle salle principale de l’église, où les messes avaient lieu. Il sera donc possible d’obtenir des revenus grâce à cette espace avec des locations.