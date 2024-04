Le Relais-Husky change de place

Après avoir occupé les sentiers des Jardins de l’Anse lors des dernières années pour son événement, le Relais – Husky change d’endroit pour son édition 2024. Ça se passera dans sa cour, sur la piste autour du terrain de football de l’école Jean-du-Nord.

Le Relais-Husky, événement de fin d’année du Club de course de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles se déroulera le 20 mai, journée pédagogique et congé férié pour la Fête nationale des Patriotes.

Il s’agira d’une course en équipe. Le Défi Écoles Primaires se déroulera dès 9h. Les relais se feront à chaque kilomètre pour une course de 10 km à cinq jeunes. Le montant de l’inscription est de 10$ par équipe. Elles se font via l’enseignant ou l’enseignante en éducation physique du jeune.

Chez les adultes, le départ sera donné à 10h. Les distances sont le 10 et le 20 km à deux ainsi que le 15 km en équipe de trois. Il en coûte 10$ par participants.

Les inscriptions se prennent jusqu’au 13 mai, par courriel à simon.leduc@cssdufer.qc.ca.

L’an dernier, le Relais-Husky avait dû être annulé en raison de la qualité de l’air.