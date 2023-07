Une ferme unique à Rivière-Pentecôte

Toute la famille est impliquée dans la Ferme Lu-Dy. Sur la photo on retrouve, Wendy Gauthier, Ludovik Gélinas, Nathan Gélinas, 9 ans et Christophe Gélinas, 5 ans.

Avec un désir de produire eux-mêmes ce qu’ils consomment, Wendy Gauthier et Ludovik Gélinas ont récemment mis sur pied leur propre entreprise, la Ferme Lu-Dy et Fils, à Rivière-Pentecôte.

« On a les vaches les plus au nord du Québec », déclare Ludovik Gélinas, pour illustrer le côté un peu marginal de son projet de ferme à Rivière-Pentecôte. Voilà plusieurs années que lui et sa conjointe, Wendy Gauthier, se sont embarqués dans cette aventure de production agricole, en plein cœur du petit village de quelques centaines d’habitants.

« Quand on a commencé cela, le monde nous demandait ce qu’on faisait de se lancer là-dedans », ajoute M. Gélinas, qui explique que les gens étaient surpris de voir une ferme à Rivière-Pentecôte.

Ayant lui-même grandi sur une ferme, il a toujours voulu se lancer dans un tel projet. Du côté de Mme Gauthier, cet intérêt a grandi petit à petit. C’est notamment la qualité des aliments, comparée à ce qu’on retrouve à l’épicerie et l’idée de tout faire par elle-même qui lui plaît.

Une année, elle a demandé une vache laitière comme cadeau de Noël à son conjoint, preuve pour elle de l’ampleur qu’a pris sa passion pour l’agriculture. Pour la petite histoire, le père Noël a exaucé son vœu.

Le couple a pratiquement tout construit par lui-même, sur le site. Qu’on parle de la ferme qui héberge les animaux, ou de la serre dans laquelle on retrouve fruits et légumes.

S’occuper de la ferme demande de nombreuses heures de travail. Wendy Gauthier explique qu’ils ont réussi à trouver l’équilibre. Étant elle-même intervenante sociale et son conjoint travaillant dans le milieu policier, ils voient la ferme comme étant l’endroit parfait pour décrocher du travail.

« Dans mon travail, il faut plusieurs rencontres avec une personne pour obtenir des résultats, tandis qu’ici, j’ai des résultats rapidement. Par exemple, le lait que j’ai trait le matin, je peux en faire du fromage en grains et le manger le soir même », souligne-t-elle.

Avec la production qui grossit d’année en année, ils ont commencé à vendre certains de leurs produits comme les fraises, la volaille et des légumes.

Ferme familiale

Derrière la Ferme Lu-Dy et Fils, on retrouve avant tout une aventure familiale. Pour Wendy Gauthier et Ludovik Gélinas, il était important que leurs deux garçons, Christophe et Nathan, participent au projet.

M. Gélinas avoue qu’il a une « phobie » que ses enfants perdent leurs temps devant des jeux vidéo. Ainsi, les activités à la ferme leur permettent de s’occuper, de dépenser leur énergie, mais aussi d’apprendre.

« Les enfants sont tout le temps dehors, ils dépensent leur énergie et ils apprennent plein de choses sur l’agriculture, la mécanique ou la construction », dit Ludovik Gélinas.

Ce sont d’ailleurs Christophe et Nathan qui sont responsables du verger de fraises. Pour les parents, il s’agit d’une bonne façon d’enseigner à leurs enfants la valeur du travail. L’argent de la vente des fraises qui sont récoltées par les deux jeunes garçons revient dans leur poche.

En plus de l’aide des deux enfants, il faut aussi souligner la présence des parents de Wendy Gauthier qui contribuent grandement au projet.

Un camp

Les projets ne manquent pas à la Ferme Lu-Dy et Fils. Un projet de camp de jour pour enfants pourrait voir le jour, dès l’an prochain. Étant intervenante sociale, Wendy Gauthier a déjà tout planifié. Les sujets pour le camp tourneraient autour d’un retour à la terre et à la nature. Il y aurait des activités d’introduction à la ferme, à la forêt et à la plage. Une façon pour que les enfants s’amusent tout en apprenant.

Le projet principal pour l’avenir de la Ferme Lu-Dy est un verger. Les travaux ont déjà commencé pour l’aménagement du terrain qui sera destiné à des pommiers. L’objectif est que les fruits soient disponibles d’ici trois à quatre ans.