MONt-Kafé voit le jour à Pentecôte

Amateurs de café ou de petits délices sucrés, il y a une nouvelle destination pour vous à Rivière-Pentecôte avec l’ouverture de MONt-Kafé.

C’est Jessica Vigneault Chiasson qui est la propriétaire du commerce qui a élu domicile à l’intérieur du dépanneur le Riverain.

C’est à Fermont que Mme Vigneault-Chiasson a d’abord développé le concept de son entreprise. Dans une remorque fermée, elle vendait du café et de la crème glacée.

Malgré que l’entreprise fonctionnait bien, elle et sa famille ont décidé de quitter Fermont et de venir s’établir à Rivière-Pentecôte.

« Lorsque j’ai déménagé, j’attendais juste la bonne opportunité pour rouvrir cette entreprise », affirme-t-elle.

C’est la Coopérative de Rivière-Pentecôte, qui gère le dépanneur le Riverain, qui lui a fourni l’opportunité. La Coop a approché Jessica Vigneault-Chaisson pour lui louer sa machine à crème glacée.

Mme Vigneault-Chiasson a sauté sur l’occasion, non pas pour leur louer la machine, mais plutôt pour monter un plan d’affaires et offrir un partenariat à la Coopérative de solidarité de Rivière-Pentecôte. Tout le processus a débouché sur MONt-Kafé.

Pour la présidente de la Coopérative, il était tout à fait naturel d’accueillir la petite entreprise au dépanneur le Riverain.

« La venue de MONt-Kafé a du sens, parce que la Coopérative est avant tout un lieu qui appartient aux gens du secteur. Nous, on encourage le développement et MONt-Kafé est une jeune entreprise dirigée par quelqu’un qui réside à Pentecôte. Ce partenariat faisait tout son sens pour la Coopérative », affirme Valérie Reus, présidente de la Coopérative de solidarité de Rivière-Pentecôte.

La jeune entrepreneure se dit confiante, quant au futur de son entreprise établie dans la petite communauté d’environ 700 âmes.

« On parle d’un service qui pourra plaire à la population. On a aussi beaucoup de touristes qui passent. Il y a également beaucoup de chantiers avec des travailleurs dans le secteur. On a le marché pour ce type de commerce. Il suffit juste de trouver les produits qui plairont aux gens », dit Jessica Vigneault-Chiasson.

Elle espère que son commerce sera un atout de plus au bien-être dans la communauté de Rivière-Pentecôte.

Le fait d’être sa propre patronne est quelque chose que Mme Vigneault-Chiasson apprécie grandement à travers l’aventure de MONt-Kafé.

« Je suis quelqu’un de très créative et qui est toujours en train d’évoluer. Donc pour moi, être une employée, c’est quelque chose qui vient moins me chercher. J’ai cette fibre entrepreneuriale », explique la principale intéressée.

Parmi les produits qu’on retrouve sur place, il y a bien sûr le café, qui est fait avec le grain provenant de la brûlerie du Quai de Carleton-sur-Mer, des coupes glacées et des cornets, des gaufres, de la barbe à papa et du pop-corn pour ne nommer que ceux-là.