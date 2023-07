Cancer Sept-Rivières verra le jour

Après plus d’un an de démarche, le fondateur de Cancer Fermont, Denis Grenier, affirme haut et fort que la région bénéficiera d’un organisme semblable avec la création de Cancer Sept-Rivières.

Il ne s’agira pas de la première fois que M. Grenier met en place une telle organisation en se basant sur le modèle de Cancer Fermont. Il l’a déjà fait avec Cancer Labrador Ouest.

Un tel organisme a pour but de soutenir les gens atteints du cancer. De nombreux services sont offerts.

« On aide à couvrir les frais de déplacement, le stationnement ou le logement . On peut aussi aider les aidants naturels. On peut même payer les coûts du déneigement ou d’une personne pour faire le ménage. Le but est d’enlever tout le stress qu’une personne qui a le cancer peut avoir pour qu’elle se concentre sur sa guérison », explique M. Grenier.

« De nos jours, 75% des gens s’en sortent lorsqu’ils ont un cancer, mais par contre ça prend de l’aide. Voilà pourquoi il faut un Cancer Sept-Rivières pour accompagner les gens dans cette épreuve », ajoute M. Grenier.

Initialement, il était prévu que l’organisme se nomme Cancer Sept-Îles. Toutefois, à la suite d’une rencontre l’été dernier avec le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, il a été décidé de réunir Port-Cartier et Sept-Îles et de créer Cancer Sept-Rivières.

Au cours de la dernière année, M. Grenier a approché les grandes entreprises de la région pour obtenir les fonds nécessaires. Il a déjà reçu des confirmations de la part d’ArcelorMittal et de Minerai de Fer Québec. Les démarches sont également en cours auprès de Rio Tinto IOC et d’Aluminerie Alouette. Bien qu’il ne puisse révéler le montant qu’il a récolté jusqu’à maintenant, Denis Grenier est confiant d’avoir une somme élevée pour lancer les activités de l’organisme.

« L’avantage d’avoir Cancer Sept-Rivières est que tout l’argent qui sera récolté à Sept-Îles et à Port-Cartier sera redistribué à des gens de Sept-Îles et Port-Cartier », ajoute M. Grenier.

C’est Sonia Dumont, l’ancienne directrice de l’Âtre de Sept-Îles qui sera responsable de l’organisation une fois qu’elle sera officiellement créé.

Une suite

Denis Grenier ne compte pas s’arrêter avec Cancer Sept-Rivières. Ce dernier voit grand et espère multiplier cette initiative sur la Côte-Nord. Il a déjà dans sa mire Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau comme prochaine destination pour établir un tel organisme.