La Fondation Loisir Côte-Nord mise à nouveau sur son Bières et Saucisses

Des saucisses et de la bière serviront une fois de plus la cause des étudiants-athlètes et artistes nord-côtiers. La Fondation Loisir Côte-Nord revient encore cette année avec sa campagne de financement.

L’édition 2024 du Bières et Saucisses, ce sera le 23 mai, en formule pour apporter, sur tout le territoire de la Côte-Nord. Il y aura sept points de collecte, allant de la Haute-Côte-Nord à Havre-Saint-Pierre, en passant par Fermont.

L’offre comprend six saucisses de la Boucherie du Boulevard, quatre bières nord-côtières, un dessert des Délices de l’Artisan et deux verres à l’image de la Fondation Loisir Côte-Nord. D’autres surprises vous attendent. Il en coûte 70$ par ensemble.

Il y aura des points de récupération en Haute-Côte-Nord, Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Fermont. Pour Baie-Comeau et Sept-Îles, la livraison est disponible pour toute commande de quatre ensembles et plus par personne. Pour commander : www.urlscn.com.

Le Bières et Saucisses, qui a rapporté près de 15 000$ l’an dernier, est une des principales sources de revenus de la Fondation, avec la Soirée Fromages et Vins. Ces activités apportent un soutien financier, sous forme de bourses, aux étudiants athlètes et artistes de la Côte-Nord.

Grâce notamment à ces deux rendez-vous majeurs, « la Fondation peut redistribuer plus de 50 000$ en bourses chaque année. « Cet investissement significatif contribue au développement et à l’épanouissement des talents nord-côtiers », souligne Philippe LeBreux, coordonnateur événements et commandites pour la Fondation Loisir Côte-Nord.