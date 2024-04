Ils ont vu grandir leur Triathlon de Port-Cartier

Il y a un peu plus de 30 ans, Christian Lepage et Murielle Pitre mettaient au monde le Triathlon de Port-Cartier. Détachés de l’organisation depuis l’arrêt marqué par la pandémie, ils reviendront aux sources pour la 30e édition du 15 juin, à titre de co-présidents d’honneur.

Cette histoire a commencé en 1993, lorsque Murielle Pitre a approché Christian Lepage, alors régisseur aux sports à la Ville de Port-Cartier. Elle lui a dit que sa sœur faisait des triathlons à Gatineau. Inspirée, elle voulait faire de même. Murielle Pitre voulait avoir accès à la piscine, un dimanche après-midi, pour tenir un événement avec quelques adultes qu’elle entraînait. L’homme a vu plus gros que ça.

« On a fait un comité et ç’a fait boule de neige », a-t-il raconté.

Celui qui courrait des marathons soutient qu’il « fallait être un peu kamikaze dans le temps, pour s’entraîner à vélo sur la 138 (pas de ligne de démarcation pour vélo). Le triathlon a amené les gens à s’acheter un vélo. »

Murielle Pitre souligne que la municipalité a toujours été facilitante, « pas de bâtons dans les roues », a-t-elle mentionné.

Au début, le parcours traversait la ville, mais il a été rétréci avec le temps pour des boucles, ce qui a rassemblé les gens pour les encouragements.

Le Triathlon de Port-Cartier a ainsi évolué au fil des années.

« Ce qui est plaisant, c’est qu’avec le recul, c’est une moyenne de 300-325 participants. C’est 10 000 personnes depuis que l’événement existe, a soutenu Christian Lepage. C’est le fun que ça se soit poursuivi. Le but, c’était d’amener les gens à s’entraîner. »

Il parle de fierté pour la pérennité du Triathlon de Port-Cartier. Il ne pensait jamais au début que ça allait récidiver, année après année.

« Il y a toujours eu une belle évolution et ça s’est amélioré. »

Comme enseignante en éducation physique, Murielle Pitre ne peut que se réjouir de voir la population port-cartoise s’entraîner en vue de l’événement.

« C’est mission accomplie ! »

Elle se dit aussi impressionnée de voir des gens commencer à s’entraîner dans une des épreuves du triathlon et de voir la fierté dans leurs yeux quand ils ont fini.

La relève

Le Triathlon de Port-Cartier aura vu des athlètes grandir. Mme Pitre se souvient de Charles Paquet, à 4 ans, sur son vélo sans pédale.

« Il avait de la détermination. »

Maintenant âgé de 26 ans, il est la porte des Olympiques de Paris 2024.

Christian Lepage souligne que le Triathlon de Port-Cartier a toujours été en arrière des jeunes. Leur première participation aux Jeux du Québec fut lors de la Finale de 2003, dans la MRC de l’Amiante. Il se félicite aussi de voir que l’événement de Port-Cartier fut un des premiers au Québec à offrir la catégorie familiale.

Dans les 30 ans, l’organisation a ouvert davantage de catégories en individuel et en équipe, bonifiant aussi l’événement avec du duathlon et des épreuves de course à pied.

« C’est un événement de masse dont les gens de la Côte-Nord se sont emparés », a dit Christian Lepage.

La relève, c’est aussi celle à qui le père et la mère du Triathlon de Port-Cartier ont passé le flambeau.

« Des gens ont pris la relève. On a laissé ça entre de bonnes mains », a mentionné Christian Lepage, parlant notamment d’Audrey Lachapelle, née l’année de la première édition, et qui assure maintenant la présidence.

Même si la pandémie a pu faire mal, avec une baisse de participation depuis, Christian Lepage et Murielle Pitre sont d’avis que ça reprendra.

« Il va toujours y avoir des coureurs, des cyclistes et des nageurs », a assuré Mme Pitre. Les deux co-présidents d’honneur de la 30e édition seront là le 15 juin. Ils entendent remercier les gens de leur présence. Christian Lepage n’écarte pas la possibilité de prendre part au Triathlon. Pour Murielle Pitre, « je vais être meilleure pour aider ! »

L’organisation du Triathlon de Port-Cartier ouvrira les inscriptions dans les prochains jours, via son site Internet.