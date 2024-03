Justin Poirier marque son 50e but dans la victoire

Disputant une deuxième partie en moins de 24 h sur la route, le Drakkar est à nouveau parvenu à l’emporter. Au Palais des Sports Léopold-Drolet, les Nord-Côtiers ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-1.

On croyait que le 50e but de Justin Poirier se ferait attendre encore quelques jours, alors qu’il n’était pas parvenu à marquer jusque tard dans la rencontre. En avantage numérique en fin de partie, le franc-tireur de 17 ans est parvenu à atteindre le prestigieux plateau, devenant le premier de son âge à le réaliser dans la LHJMQ depuis Sidney Crosby en 2004-05.

Poirier rejoint ainsi les Sylvain Deschâtelets, Marco Charpentier, Yanick Lehoux, Charles Linglet, Joël Perrault, Alexandre Picard-Hooper et Maxime St-Cyr, qui avaient aussi déjà marqué 50 buts en une saison dans l’uniforme du Drakkar.

Le match s’est déroulé sous le signe de l’intensité, alors que de nombreuses pénalités mineures doubles ont été décernées pour du brasse camarade. Rapidement en retard au pointage, la troupe de Gilles Bouchard est cependant demeurée intense et persistante tout au long du match. De son côté, le Drakkar a répondu de la bonne façon, faisant preuve d’opportunisme pour infliger des coups au bon moment.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar prend les devants dès la première période. Du cercle droit, la frappe sur réception de Justin Gill est sans équivoque. Les officiels révisent longuement la séquence, alors qu’on croyait que la rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise. Le 38e de Gill est finalement confirmé, aidé de Niks Fenenko et Anthony Lavoie.

Par la suite, le changement de direction de Félix Gagnon derrière le filet adverse surprend le défenseur du Phoenix et il parvient à rejoindre Jules Boilard, seul à l’embouchure du filet. Ce dernier n’avait que très peu d’angle, mais réussit tout de même à compléter la manoeuvre. Mattias Gilbert récolte également une mention d’aide.

En deuxième, dans un scénario semblable à celui d’hier à Québec, une bataille gagnée le long de la rampe en zone offensive permet à Niks Fenenko de marquer un deuxième but en autant de matchs. Cette fois c’est avec un long tir des poignets de la ligne bleue qu’il déjoue Samuel St-Hilaire. Ce dernier cède d’ailleurs sa place à son auxiliaire Mathys Routhier à ce moment.

Brillant jusqu’à ce moment dans la rencontre, le gardien du Drakkar Charles-Édward Gravel est finalement déjoué avec un peu moins de 4 minutes à jouer. Charles-Antoine Beauregard est le marqueur.

Quelques instants plus tard, en avantage numérique, Justin Poirier enfile son 50e de la campagne, aidé de Justin Gill et Raoul Boilard. À l’annonce du but, les partisans sherbrookois ont réservé une belle ovation à l’attaquant du Drakkar.

En toute fin de partie, Kirill Evstigneev marque le dernier but de la rencontre dans une cage abandonnée.

Le Drakkar disputera ses deux derniers matchs de la saison à domicile, d’abord vendredi contre ce même Phoenix, puis samedi face aux Voltigeurs de Drummondville.