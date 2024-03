Projet Apuiat : à la veille d’un chantier de 500 travailleurs

D’ici quelques mois, on commencera à voir apparaître des éoliennes dans le paysage de Rivière-Pentecôte, alors que le chantier du parc éolien prendra de l’ampleur avec environ 500 travailleurs en action sur le site.

Les pièces d’éoliennes pour le projet Apuiat commencent à arriver à Port-Cartier. Un premier navire, le BBC Topaz, a accosté au quai municipal le 28 février. Huit autres navires en provenance du Danemark arriveront dans les prochaines semaines, pour livrer les pièces des 34 éoliennes qui composeront le parc Apuiat. C’est la compagnie danoise Vestas qui est responsable de les fabriquer. Elles seront d’une hauteur de 120 mètres, près de 200 mètres avec la pale.

Les pièces seront entreposées sur le site de la scierie Arbec. C’est à partir du mois de mai seulement que les composantes devraient commencer à être transportées vers le site du parc éolien.

« On entrepose les pièces le temps que les chemins soient prêts à accueillir les composantes. On parle quand même de mastodontes et avec la période de dégel, on veut s’assurer que les conditions soient optimales pour envoyer le tout sur le chantier », affirme Elisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat.

Le quai municipal de Port-Cartier était non fonctionnel depuis la mi-janvier, en raison de tempêtes hivernales. Des travaux d’environ 50 000 $ entrepris par la Ville ont permis de rouvrir l’infrastructure juste à temps pour l’arrivée des composantes d’éoliennes.

Les pièces d’éoliennes seront entreposés sur les terrain d’Arbec. Photo Alex Pelletier

Sur le chantier

Pendant que les pièces arrivent au quai municipal, le chantier se poursuit à Rivière-Pentecôte. Les derniers préparatifs sont en cours pour l’arrivée des éoliennes.

« Le déboisement est fait à 99 %. Les chemins et ponceaux, il y a une grande partie de réalisée. L’installation des armatures et la coulée des fondations des éoliennes se poursuivent », dit Mme Chevalier.

Lorsque le montage des éoliennes commencera ce printemps, ou au début de l’été, ce sont près de 500 travailleurs qui devraient être présents sur le chantier.

Aucun retard n’est prévu dans l’échéancier du projet Apuiat. La mise en service est toujours envisagée pour décembre 2024. Le parc éolien Apuiat aura une puissance de 200 mégawatts.