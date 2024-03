90 000 $ pour l’embauche d’un agent de développement culturel à Essipit

L’annonce découle du ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ian Lafrenière.

Le ministre de la Culture et des Communications indique que le rayonnement des savoirs traditionnels et contemporains au sein de la Première Nation des Innus Essipit pourra être appuyé par « l’embauche d’une agente ou un agent de développement culturel qui apportera une expertise locale » tout en établissant de nouveaux partenariats, fait-il savoir.

Ian Lafrenière indique pour sa part que la venue d’un agent de développement culturel à Essipit viendra « directement contribuer à l’accroissement et à la mise en valeur de la vitalité culturelle de la communauté ».

Cette contribution s’inscrit dans les activités du Plan d’action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 et du Plan d’action nordique 2023-2028.