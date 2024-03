Un casse-croûte en développement à Nutashkuan

L’initiative de créer un établissement de restauration à Nutashkuan a été lancée en mars 2022 par trois entrepreneurs de la communauté : Mike Kaltush, Alain Wapistan et Eugène Kaltush. Leur mission est d’offrir des services qui ne sont présentement pas disponibles sur la communauté et de créer de l’emploi pour les gens. Leur objectif à terme est de créer une pizzéria, une boutique d’artisanat et un shaputuan (tente traditionnelle innue) où des ateliers de fabrication artisanale seront offerts.

Le projet est aussi envisagé avec une perspective touristique durant la saison estivale. L’emplacement stratégique sur le bord de la route 138 donne au projet le potentiel de devenir un pôle d’accueil pour les visiteurs qui viennent à Nutashkuan.

Faute de financement pour réaliser leur projet immédiatement, les entrepreneurs ont décidé de le réaliser en plusieurs phases où chaque étape finance la suivante. Ainsi, en 2022, ils ont créé une petite entreprise d’impression de chandails pour financer la construction du casse-croûte.

Deux ans plus tard, le casse-croûte vient de commencer ses activités dans un bâtiment fonctionnel, mais où la décoration et la finition sont toujours en réalisation. Le casse-croûte, qui n’a pas encore de nom, a pris ses premières commandes il y a 2 semaines.

Il servira à financer le projet de pizzéria suivi de la boutique d’artisanat. Le casse-croûte offrira aussi une salle d’anniversaire et un service de gâteau d’anniversaire. Ce genre de célébration est importante pour les enfants de la communauté et bon pour l’estime de soi de chaque enfant selon Alain Wapistan. La salle d’anniversaire insonorisée adjacente au casse-croûte est près d’être terminée.

Le casse-croûte offre présentement poutines, frites et burgers. Le menu sera élargi au courant des prochaines semaines. Il est possible de passer des commandes par téléphone au 581-622-0358 qui peuvent être récupérées sur place. Un service de livraison est en préparation et devrait être mis en place prochainement.

Le casse-croûte connait un bon départ avec beaucoup de commandes depuis son ouverture partielle. Les propriétaires invitent les gens de la région à venir les visiter.