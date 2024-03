Charles Paquet à la porte de Paris 2024

La saison 2024 est celle des grands rendez-vous pour Charles Paquet. Une participation aux Olympiques de Paris est à sa portée. Le Port-Cartois entame le dernier droit du processus de sélection, avec une première compétition le 8 mars, à Abou Dhabi.

« J’ai de gros objectifs. Je suis excité par la saison. Je dois continuer sur la même trajectoire », a dit Charles Paquet. L’athlète de 26 ans avait remporté le bronze à sa dernière compétition de 2023, une Coupe du monde au Brésil.

Même si tout regarde bien pour Paris 2024, le Port-Cartois ne se voit pas encore qualifié. La sélection finale se fera le 27 mai. Oui, il y aura le classement de la Fédération internationale, mais ce sera aussi le choix de Triathlon Canada.

Charles Paquet consoliderait sa place s’il obtenait un top 12 à l’une des trois courses de la Word Triathlon Championship Series (WTCS). Il ne se met aucune pression, préférant y aller au jour le jour.

« Ça serait mes premiers Jeux. C’est un gros événement, un rêve à réaliser. »

Le triathlète a mis toutes les chances de son côté en déménageant en Espagne, il y a près d’un an. Il s’entraîne notamment à Gérone, non loin de Barcelone. Ils sont plusieurs cyclistes et athlètes en triathlon là-bas.

« Pour les camps et les courses, ça facilite la vie et ça aide pour la motivation », a-t-il mentionné.

Il se dit très en forme avec la première compétition qui pointe au calendrier.

« Je verrai à Abou Dhabi si le travail a payé. J’ai fait ce que j’avais à faire. »

Si Charles Paquet ne veut pas trop s’avancer sur les Olympiques, du côté de ses parents, ils ont eu comme consigne du Comité olympique canadien de penser à réserver pour l’hébergement.

« Les voyants sont pas mal verts, mais on est encore loin de la distance », a mentionné Claude Paquet.

Le paternel parle de résultat d’efforts et de travail.

« Il y a aussi le support d’une équipe, du préparateur physique et des coachs. Il y a une quantité de monde qui l’a aidé et qui lui a donné des tapes dans le dos depuis l’adolescence », a-t-il ajouté.

M. Paquet a aussi parlé de la force de caractère de Charles qui a été capable de se relever d’une blessure au dos (fracture de stress en 2018) qui l’a tenu à l’écart de la compétition durant près de six mois.