Québec soutient financièrement Anticosti pour sa candidature à l’UNESCO

Afin d’appuyer la candidature de l’île d’Anticosti à l’UNESCO, le gouvernement du Québec octroie à la MRC de Minganie une aide financière de 700 000$.

Cet argent servira à soutenir les activités liées à la recherche scientifique, à la mise en valeur de l’île d’Anticosti et à la création de la société de gestion d’un éventuel site du patrimoine mondial.

« Nous sommes reconnaissants de ce nouvel appui du gouvernement du Québec qui permettra de mener à terme le processus de candidature, en plus de jeter les bases organisationnelles de ce qui pourrait bientôt devenir un nouveau site du patrimoine mondial », a commenté la mairesse de la municipalité de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger.

Le montant accordé à la MRC de Minganie permettra aussi de recruter et de coordonner du personnel et d’assurer la gestion des volets de recherche scientifique et de mise en valeur du site en attendant qu’une structure de gouvernance officielle soit mise en place.

« En plus d’offrir le soutien administratif et technique pour la gestion de cette nouvelle entente, nous poursuivrons notre collaboration en faisant les démarches nécessaires pour faire de l’île d’Anticosti une destination incontournable de la Minganie et de la région de la Côte-Nord, à l’image de son potentiel exceptionnel », a indiqué la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

En février 2022, l’île d’Anticosti avait déposé sa candidature à titre de site du patrimoine mondial de l’UNESCO. La décision finale du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO relative à cette candidature comme site du patrimoine mondial est attendue lors de sa prochaine session à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 25 septembre prochain.

En plus de l’argent investi pour la candidature à l’UNESCO, le gouvernement du Québec a créé en décembre 2020, la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti en vue d’assurer la protection du site pour son inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi, sur un territoire de 1 651 kilomètres carrés, seules les activités visant la protection et la restauration de la biodiversité ainsi que les activités compatibles avec l’objectif de conservation y sont autorisées.

« Anticosti est une île emblématique du Québec qu’on se doit de protéger et de mettre en valeur. En accordant une subvention de 700 000 $ à la MRC de Minganie, nous poursuivons cet objectif et nous renforçons notre engagement à préserver ce joyau québécois », estime Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.