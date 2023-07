Pont Touzel : hausse des charges autorisées pour le transport lourd

À la suite des dernières analyses effectuées sur le pont Touzel, le ministère des Transports (MTQ) et de la Mobilité durable a décidé d’augmenter les charges autorisées pour le transport lourd à traverser l’infrastructure.

À partir du 7 juillet , les charges autorisées sur la structure seront de 28 tonnes pour un véhicule d’une unité (camion porteur), de 48 tonnes pour un véhicule de deux unités (semi-remorque) et de 58 tonnes pour un véhicule de trois unités (train routier). La circulation s’y effectuera toujours en alternance.

Le MTQ explique que cette mesure contribuera à l’approvisionnement de la Minganie en carburant et stimulera les activités économiques et touristiques de la région.

Il y aura aussi des mesures d’atténuation pour le transport de machinerie. « Les fardiers transportant de la machinerie qui ne respecteraient pas les limites de charge pourront, à certaines heures et avec l’autorisation du Ministère, s’immobiliser près du pont afin de descendre l’équipement qu’ils transportent, le faire traverser séparément, puis le rembarquer de l’autre côté, pour ensuite poursuivre leur route.»

Certaines entreprises de la Minganie avaient exprimé le besoin de faire passer de la machinerie par le pont. Le MTQ vient donc répondre à leur demande tout en assurant le passage sécuritaire de la machinerie dans le respect des charges.

De telles manœuvres demanderont toutefois des fermetures ponctuelles du pont. Celles-ci seront de courte durée et se dérouleront toujours la nuit, entre 23 h et 4 h.

Travaux à venir

Le MTQ indique qu’il poursuivra les analyses au cours des prochaines semaines pour les travaux nécessaires pour régler le problème du pont Touzel.

« Il se penchera notamment sur l’installation de capteurs sur le pont, qui permettra de mieux comprendre le comportement de l’ouvrage, et procédera au prélèvement de nouveaux échantillons d’acier. La réalisation de ces activités est une étape essentielle dans l’identification des causes ayant mené à l’apparition de la fissure et servira à la conception des prochains travaux », indique le MTQ par voie de communiqué.