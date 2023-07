Une réfection complète pour la rue de l’Hermine à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles entreprendra des travaux pour la réfection complète de la rue de l’Hermine dans le parc Ferland.

Le projet comprend le remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire, la réfection de la chaussée et des bordures et le remplacement de l’éclairage de rue.

La durée des travaux est estimée à environ 10 semaines. Les dates de début et de fin de chantier ne sont pas encore connues. Elles seront déterminées par l’entrepreneur. Par contre, la Ville demande que les travaux soient exécutés au plus tard à la mi-octobre.

Pour financer la réfection de la rue de l’Hermine, le conseil municipal Sept-Îles a adopté un règlement d’emprunt de 2 M$ lors d’une séance extraordinaire tenue le 6 juillet.

Le contrat pour la réalisation des travaux devrait être attribué lors de la séance du conseil du 10 juillet.