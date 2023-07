Deux cousins port-cartois lancent un café « meilleur dehors »

Les journées à la pêche sont généralement longues pour les cousins David et Olivier Bacon ainsi que leurs amis. Amateurs de café, ils ont décidé de joindre l’agréable à l’utile. Il en est né le café Sauvage pour les amants de la pêche et du plein air.

« Ça sort d’une longue réflexion », a fait savoir David Bacon.

Les deux Bacon originaires de Port-Cartier trouvaient que le créneau des produits promotionnels de North Shore, boîte pour laquelle ils y vont de production vidéo sur la pêche, ne correspondait pas à leurs besoins.

Ils se sont liés d’amitié avec Jérôme Caron du Manoir du Café de Baie-Comeau, qui compte des cafés collaboratifs.

« On voulait sortir des sentiers battus et avoir un produit qui se démarque », a ajouté Olivier. C’est là qu’est venue l’idée du café.

« On est de bons consommateurs de café. Quand on part en tournage pour la pêche, on se lève tôt et on finit tard. Le café est un allié de taille qui fait du sens. Il est plus présent que la bière », a-t-il mentionné.

Le café Sauvage rejoindra les adeptes de plein air et de pêche.

« Il plaira à tout le monde et il est à son meilleur à l’italienne. C’est un café brandé plein air », de dire David. « C’est un café en grain. Le client choisit la mouture qu’il veut pour le faire de n’importe quelle façon, seulement que nous, nous avons choisi un café qui se fait très bien avec la cuisson à l’italienne. »

Il est possible de se le procurer sur le site du Manoir du Café, mais également à Sept-Îles chez Mel $ Lau : le Marché du Bavard et l’Ivrogne. « Il y a d’autres points de vente en développement. »

David Bacon parle également de rendre leur café disponible aux endroits de plein air, notamment à l’accueil de la Sépaq de la réserve faunique du Lac Walker et sur les Zecs. Il est en édition limitée. « On prévoit autre chose pour l’automne, mais la méthode (à l’italienne) ne changera jamais. »

Les deux cousins mettent beaucoup d’énergie sur le graphisme « avec une image pour nous. C’est le fun de voir l’évolution. »

David et Olivier Bacon sont aussi derrière le Groupe North Shore, leur maison de production. Ils travaillent sur un tournage sur la rivière Moisie/Mishta-Shipu.

« On a plein de projets à venir. On a le vent dans les voiles et on en profite », a conclu David.