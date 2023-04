Des médailles pour les Missiles

L’Association de ringuette de Sept-Îles était représentée par ses Missiles moustique C et atome C au Festival « C » de Trois-Rivières qui avait lieu en fin de semaine. Havre-Saint-Pierre y était avec son atome.

Les Missiles de Sept-Îles atome C, parfaites en préliminaires avec trois victoires en autant de parties, ont perdu 3-1 en finale d’or contre Roussillon.

Évoluant aussi dans le groupe 1 de la même catégorie, les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre se sont avouées vaincues à leurs quatre matchs.

Quant aux plus jeunes de Sept-Îles, les joueuses de la catégorie moustique, il s’agissait pour elle d’un volet participatif, sans pointage. Chacune des filles a reçu une médaille.