Coupe Chevrolet : les Nord-Côtiers M18 AA accèdent à la finale

Une seule des huit formations nord-côtières prenant part au volet masculin des Championnats provinciaux de hockey mineur est toujours en vie en cette dernière journée de compétition. L’équipe M18 AA de la Côte-Nord sera de la finale cet après-midi du côté de Kirkland, dans la région de Montréal.

C’est le Forestvillois Lorenzo Gauthier qui a procuré une victoire de 2-1 aux Nord-Côtiers en demi-finale ce matin face aux Patriotes du Richelieu, en inscrivant le but gagnant en période de prolongation.

Ils affronteront en finale de la Coupe Chevrolet de la catégorie M18 AA le vainqueur de l’autre duel du carré d’as, les Dynamos de Shawinigan.

C’est une première présence en finale pour une équipe masculine du programme régional des Nord-Côtiers depuis celle de 2017 alors que le M13 AAA relève avait été sacré champion provincial.

Soulignons aussi le beau parcours de la formation M13 AA qui s’est inclinée 2-1 à son quatrième match face aux Harfangs de Sherbrooke.

Résultats complets des équipes nord-côtières au volet masculin de la Coupe Chevrolet

M11 BB (à Salaberry-de-Valleyfield) – Basques de la Côte-Nord

Match 1 vs Griffons-2 de Richelieu : Défaite de 5-2

Match 2 vs Sags-4 de Chicoutimi : Défaite de 12-1

Match 3 vs Braves de Valleyfield : Défaite de 8-1

M11 AA (à Rigaud/Saint-Lazare) Vikings de la Côte-Nord

Match 1 vs Amiraux de Nicobec (Nicolet/Bécancour) : Défaite de 8-4

Match 2 vs Étoiles de Saint-Laurent : Défaite de 8-1

Match 3 vs Amiraux de Nicobec (Nicolet/Bécancour) : Défaite de 3-1

M13 AA (à Châteauguay) Nord-Côtiers

Match 1 vs Bisons 2 de l’Outaouais : Défaite de 6-0

Match 2 vs Barons de la Mauricie Nord-Est : Défaite de 6-3

Match 3 vs Aigles de Saint-Jean : Défaite de 7-5

M13 AAA (à Verdun) Nord-Côtiers

Match 1 vs Dynamiques du Collège Charles-Lemoine : Victoire de 3-2

Match 2 vs Collège Français Rive-Sud : Victoire de 3-2 (fusillade)

Match 3 vs As de Québec : Victoire de 2-1 (en prolongation, après seulement 6 secondes)

Match 4 vs Harfangs de Sherbrooke : Défaite de 2-1

M13 BB (à Côte-St-Luc) Atanukan de Uashat mak Mani-utenam

Match 1 vs Élites de HRS (Hudson/Rigaud/St-Lazare) : Défaite de 9-0

Match 2 vs Pumas du Bas-Saint-Laurent : Défaite de 5-2

Match 3 vs Élites de HRS (Hudson/Rigaud/St-Lazare) : Défaite de 6-2

M15 AA (à Lachine) Nord-Côtiers

Match 1 vs Mousquetaires de Saint-Hyacinthe : Défaite de 11-2

Match 2 vs Tigres de Victoriaville : Défaite de 6-1

Match 3 vs Seigneurs de Lotbinière : Défaite de 8-0

M15 AAA (à Dollard-des-Ormeaux) Nord-Côtiers

Match 1 vs Intrépides de l’Outaouais : Défaite de 5-1

Match 2 vs Pionniers de Lanaudière : Défaite de 6-0

Match 3 vs Albatros de l’Est-du-Québec : Défaite de 4-1

M18 AA (à Kirkland) Nord-Côtiers

Match 1 vs Bastions de Laurentides-Lanaudière : Défaite de 7-1

Match 2 vs Dynamos : Victoire de 2-1

Match 3 vs NorthStars EHL : Victoire de 4-2

Match 4 (demi-finale) vs Patriotes du Richelieu : Victoire de 2-1 (prolongation)

Match 5 (finale – 15h30) vs Dynamos de Shawinigan